США витратили близько $ 7 млн на розслідування «зв'язку» Трампа і Росії

Розслідування «втручання» Росії в президентські вибори в США вже обійшлося Вашингтону більш ніж в $ 5 млн

Загальна сума витрат на розслідування передбачуваних зв'язків між Росією і передвиборчим штабом нинішнього президента США Дональда Трампа склала близько $ 7 млн. Про це йдеться на сайті Мін'юсту США. Як зазначається, Мін'юст витратив на розслідування близько $ 3,5 млн, а офіс спецпрокурора по «російському втручанню» Роберта Мюллера -



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Розслідування «втручання» Росії в президентські вибори в США вже обійшлося Вашингтону більш ніж в $ 5 млн

Загальна сума витрат на розслідування передбачуваних зв'язків між Росією і передвиборчим штабом нинішнього президента США Дональда Трампа склала близько $ 7 млн.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту США.

Як зазначається, Мін'юст витратив на розслідування близько $ 3,5 млн, а офіс спецпрокурора по «російському втручанню» Роберта Мюллера - ще приблизно $ 3,2 млн.

Вказується, що $ 1,7 млн із загальної суми числяться в звіті як виплати заробітної плати та різних допомог працюючим в офісі Мюллера, а витрати на різні поїздки досягають $ 223 тис.

Раніше ЗМІ повідомляли, що розслідування «втручання» Росії в президентські вибори в США Мюллером вже обійшлося Вашингтону більш ніж в $ 5 млн.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор США Джефф Сешнс відповість на запитання членів комітету з розвідки палати представників в рамках розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори.

Напередодні Трамп прокоментував свідчення Флінна, зазначивши, що «не було змови з Росією»

Як повідомляв «Главком», екс-радник президента США Майкл Флінн визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком та заявив, що готовий свідчити проти Трампа.

Також у Білому домі вже прокоментували визнання Флінном провини у наданні неправдивих свідчень.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.