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    США витратили близько $ 7 млн на розслідування «зв'язку» Трампа і Росії

    Розслідування «втручання» Росії в президентські вибори в США вже обійшлося Вашингтону більш ніж в $ 5 млн
    Загальна сума витрат на розслідування передбачуваних зв'язків між Росією і передвиборчим штабом нинішнього президента США Дональда Трампа склала близько $ 7 млн. Про це йдеться на сайті Мін'юсту США. Як зазначається, Мін'юст витратив на розслідування близько $ 3,5 млн, а офіс спецпрокурора по «російському втручанню» Роберта Мюллера -
    • Сьогодні, 03:53
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    Розслідування «втручання» Росії в президентські вибори в США вже обійшлося Вашингтону більш ніж в $ 5 млн

    Загальна сума витрат на розслідування передбачуваних зв'язків між Росією і передвиборчим штабом нинішнього президента США Дональда Трампа склала близько $ 7 млн.

    Про це йдеться на сайті Мін'юсту США.

    Як зазначається, Мін'юст витратив на розслідування близько $ 3,5 млн, а офіс спецпрокурора по «російському втручанню» Роберта Мюллера - ще приблизно $ 3,2 млн.

    Вказується, що $ 1,7 млн із загальної суми числяться в звіті як виплати заробітної плати та різних допомог працюючим в офісі Мюллера, а витрати на різні поїздки досягають $ 223 тис.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що розслідування «втручання» Росії в президентські вибори в США Мюллером вже обійшлося Вашингтону більш ніж в $ 5 млн.

    Раніше повідомлялося, що Генпрокурор США Джефф Сешнс відповість на запитання членів комітету з розвідки палати представників в рамках розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори.

    Напередодні Трамп прокоментував свідчення Флінна, зазначивши, що «не було змови з Росією»

    Як повідомляв «Главком», екс-радник президента США Майкл Флінн визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком та заявив, що готовий свідчити проти Трампа.

    Також у Білому домі вже прокоментували визнання Флінном провини у наданні неправдивих свідчень.

    Раніше ЗМІ повідомили про те, що Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

    Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.

    ЗМІ США вибори розслідування
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