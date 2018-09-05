США вивчають можливість розміщення перехоплювачів ракет в космосі



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В США виступають за розгортання системи сенсорів ПРО в космосі

Видання The Washington Free Beacon повідомляє, що США вивчають можливість розміщення перехоплювачів для протидії ворожим ракетам в космосі.

Майкл Гріффін, який є заступником міністра оборони із розробок, заявив про те, що вартість розміщення 1 тисячі перехоплювачів може складати лише 20 млрд доларів, а не сотні мільярдів як вважалося до цього.

Окрім того, для протидії всьому спектру загроз із боку КНР і РФ США, на думку Гріффіна, мали б розгорнути систему сенсорів для спостереження і відстежування ракет в космосі, що мала б доповнити наземний компонент протиракетної оборони (ПРО).

Сенсори в космосі дозволять також ефективніше застосовувати власну гіперзвукову зброю, коли та буде створена, для знищення ворожих пускових ракетних установок.

Раніше повідомлялося, що японський стартап Interstellar Technologies не зміг здійснити запуск в космос невеликої ракети, яка вибухнула і впала на землю після запуску.