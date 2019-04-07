США виводять своїх військових з Лівії



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Фото: aa.com.tr

Американські військові тимчасово залишають Лівію з міркувань безпеки

Африканське командування збройних сил США в неділю, 7 квітня, оголосило про тимчасове виведення свого контингенту з Лівії з міркувань безпеки. «Реалії безпеки на місцях в Лівії стають дедалі складнішими та непередбачуванішими», - заявив командувач силами морської піхоти США в Африці Томас Вальдхаузер.

Declining security in Libya results in personnel relocation, agility emphasis - https://t.co/pa80EXUxtK pic.twitter.com/ny6jrzJ6SP — US AFRICOM (@USAfricaCommand) 7 апреля 2019 г.

Повідомляється, що країну залишає військовий персонал, що задіяний в охороні дипломатичних місій, а також надає допомогу владі Лівії в боротьбі з тероризмом і зміцненні стабільності в регіоні. «Навіть після коригування сил ми продовжимо гнучко підтримувати чинну стратегію США», - наголосив Вальдхаузер.

Командування США в Африці надалі спостерігатиме за ситуацією у Лівії та оцінювати доцільність відновлення своєї військової присутності. Окрім того, американські військові заявили, що продовжать підтримувати народ і уряд Лівії.

Тим часом військові уряду національної єдності Лівії почали контрнаступ у відповідь на атаку самопроголошеної «Лівійської національної армії» (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара на Триполі. Під час операції «Вулкан гніву» всі міста повинні бути «звільнені від незаконних бойовиків», заявив у Тріполі представник уряду Мохаммед Гнуну. Одночасно ЛНА на своїй сторінці у Facebook оголосила про здійснення першого авіадару по передмістю Триполі, де перебуває міжнародно визнаний уряд Лівії.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на «Лівійську національну армію» на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. 4 квітня Хафтар оголосив про початок наступу на Триполі.

Нагадаємо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

Джерело: Deutsche Welle