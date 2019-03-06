США визначили дипломата, який відповідатиме за Україну



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Філіп Рікер стане помічником держсекратаря у справах Європи

Офіційного представлення Рікера не було, але ЗМІ повідомили, що він почне працювати з 18 березня

Сполучені Штати визначилися з кандидатурою помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії замість Весса Мітчелла, який у лютому пішов у відставку.

Мітчелла замінить кар'єрний дипломат Філіп Рікер, який до останнього часу обіймав посаду цивільного заступника головнокомандувача Об'єднаних сил США в Європі і радника з політичних питань.

Офіційного представлення Рікера ще не було, але грецьке видання Ekathimerini раніше повідомило, що він почне працювати з 18 березня.

Сам Рікер 4 березня перебував з візитом на Балканах і мимохідь згадав про своє призначення, зазначивши, що «початок моєї роботи на цій посаді – це нагода просунутися у переговорах із Косовом».

Інформацію про призначення Рікера підтвердив представник Держдепу Роберт Палладіно під час брифінгу 5 березня. «Пізніше цього місяця ми будемо раді знову вітати у Вашингтоні посла Філіпа Рікера. З 18 березня він стане заступником держсекретаря у справах Європи і Євразії», - сказав він.

З 2008 по 2011 року Рікер працював послом США в Македонії, а з 2011 по 2013 рік був заступником помічника секретаря Бюро.

Мітчелл серед іншого був відповідальний за врегулювання суперечки між Угорщиною та Україною через закон про освіту.