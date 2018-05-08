США ввели нові санкції проти російської держкомпанії «Рособоронекспорт»

Санкції вступають в силу з 9 травня 2018 року.

Сполучені Штати ввели нові санкції проти російської держкомпанії «Рособоронекспорт» через постачання товарів, технологій та послуг які можна використати для виготовлення зброї масового ураження Ірану, Сирії та КНДР. Про це пише «Голос Америки». Повідомляється, що американським компаніям заборонено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції вступають в силу з 9 травня 2018 року.

Сполучені Штати ввели нові санкції проти російської держкомпанії «Рособоронекспорт» через постачання товарів, технологій та послуг які можна використати для виготовлення зброї масового ураження Ірану, Сирії та КНДР.

Про це пише «Голос Америки».

Повідомляється, що американським компаніям заборонено вступати в будь-які ділові відносини з «Рособоронекспортом» і афільованими компаніями.

Зазначається, що при цьому заборона не буде поширюватися на діючий контракт на поставку афганським ВПС вертольотів Мі-17.

Санкції вступають в силу з 9 травня 2018 року.