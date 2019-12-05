США ввели санкції проти Росії за кіберзлочини



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Під санкції потрапили компанії, пов'язані з угрупованням Evil Corp

Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи російських компаній, пов'язаних з хакерської угрупованням Evil Corp. Про це йдеться в повідомленні на сайті американського Мінфіну.

Повідомляється, що Мінфін США прийняв заходи проти російської киберпреступной організації Evil Corp, яка поширює шкідливе ПЗ Dridex. За даними американської сторони, дане ПЗ використовувалася для зараження комп'ютерів і збору даних сотень банків та фінансових установ у більш ніж 40 країнах, що призвело до розкрадання понад $100 млн.

Під санкції потрапили росіяни Максим Якубець та Ігор Турашев, і Держдеп оголосив про винагороду в розмірі $5 млн за інформацію, яка приведе до їх затримання. Всього санкції введено проти семи компаній і 16 осіб, серед яких є громадяни Росії, України, Узбекистану, Молдови, Греції, Ізраїлю та Іспанії.

Нагадаємо, раніше в США засудили російського хакера Станіслава Лісова до чотирьох років в'язниці за участь в хакерських атаках. Росіянин має виплатити штраф у розмірі $50 тис., а також $480 тис. компенсації постраждалим.

До цього у жовтні Microsoft виявила нові кібератаки хакерів з Росії.