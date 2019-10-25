В Україні затримали іноземця-хакера, який вкрав мільйони доларів у США



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Наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до Сполучених Штатів

32-річного іноземця підозрюють у викраденні $6 мільйонів з рахунків американських фінансових установ - кіберполіція

В Україні затримали іноземця-хакера, який переховувався від правоохоронних органів США за викрадення та відмивання грошец в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сайті Кіберполіції України.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до Сполучених Штатів.

«Розслідування щодо злочинної діяльності іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США. У 2019 році в Україну надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги щодо розшуку та затримання хакера», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інформують, що чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.

«32-річного іноземця підозрюють у викраденні $6 мільйонів з рахунків американських фінансових установ», - розповіли правоохоронці.

«Поліцейські затримали зловмисника в одному із найдорожчих столичних готелів, де той тимчасово проживав. Вирішується питання щодо видачі затриманого США», - додали у кіберполіції.

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