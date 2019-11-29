Google готова заплатити $1,5 млн за злам нового Android



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Компанія висунула кілька умов, від яких залежатиме сума виплати

У компанії Google пропонують до 1,5 мільйона доларів винагороди за злам нового Android. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Від одного до півтора мільйона заплатять тому, хто зламає нову версію Android і захисний процесор Titan M. Компанія пропонує створити програми, які використовують уразливості або «повнодіапазонний ланцюжок» таких експлойтів.

При цьому компанія висунула кілька умов, від яких залежатиме сума виплати.

Шкідлива програма повинна запустити на пристрої з процесором Titan M довільний код і деякий час зберігатися на гаджеті. За це Google заплатить мільйон доларів. Той, хто зможе обійти захист за допомогою ланцюжка експлойтів, отримає 1,5 мільйона доларів.

Зазначається, що Titan M встановлено на смартфонах Google Pixel 3 і Pixel 4. Також компанія вимагатиме від «зламників» повний опис роботи експлойтів, його забезпечення і початковий вектор атаки.