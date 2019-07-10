США запровадили санкції проти лідерів «Хізбалли» та лівійських парламентарів
Вашингтон вважає «Хізбаллу» терористичною організацією
Міністерство фінансів США включило до списку санкцій трьох лідерів радикального руху «Хізбалла», в тому числі двох членів парламенту Лівану.
У повідомленні мінфіну зазначено, що санкції введені через підтримку терористів. Вашингтон вважає «Хізбаллу» терористичною організацією.
До чорного списку внесли представника служби безпеки Хізбалли Сафа Вафіка і депутатів ліванського парламенту Мухаммада Раада і Аміна Шеррі.
Treasury targets Iranian-backed Hizballah officials for exploiting Lebanon’s political and financial system https://t.co/Acj7IBLkXX pic.twitter.com/Ft4WV5YYLj— Treasury Department (@USTreasury) 9 липня 2019 р.
«Хізбалла» використовує своїх членів в ліванському парламенті для маніпулювання державними інститутами на підтримку фінансових інтересів і інтересів безпеки терористичного угрупування, а також для підтримки зловмисної діяльності Ірану», - заявили в мінфіні США.
Нагадаємо, взимку Сполучені Штати Америки ввели санкції проти шести осіб і семи компаній, пов’язаних, за даними американських силовиків, із шиїтською організацією «Хізбалла».