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    США запровадили санкції проти лідерів «Хізбалли» та лівійських парламентарів

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    Радикали шиїтської організації &laquo;Хізбалла&raquo; - США запровадили санкції проти лідерів «Хізбалли» та лівійських парламентарів
    Радикали шиїтської організації «Хізбалла»

    Вашингтон вважає «Хізбаллу» терористичною організацією

    Міністерство фінансів США включило до списку санкцій трьох лідерів радикального руху «Хізбалла», в тому числі двох членів парламенту Лівану.

    У повідомленні мінфіну зазначено, що санкції введені через підтримку терористів. Вашингтон вважає «Хізбаллу» терористичною організацією.

    До чорного списку внесли представника служби безпеки Хізбалли Сафа Вафіка і депутатів ліванського парламенту Мухаммада Раада і Аміна Шеррі.

    «Хізбалла» використовує своїх членів в ліванському парламенті для маніпулювання державними інститутами на підтримку фінансових інтересів і інтересів безпеки терористичного угрупування, а також для підтримки зловмисної діяльності Ірану», - заявили в мінфіні США.

    Нагадаємо, взимку Сполучені Штати Америки ввели санкції проти шести осіб і семи компаній, пов’язаних, за даними американських силовиків, із шиїтською організацією «Хізбалла».

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