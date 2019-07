США запровадили санкції проти лідерів «Хізбалли» та лівійських парламентарів

Вашингтон вважає «Хізбаллу» терористичною організацією

Міністерство фінансів США включило до списку санкцій трьох лідерів радикального руху «Хізбалла», в тому числі двох членів парламенту Лівану.

У повідомленні мінфіну зазначено, що санкції введені через підтримку терористів. Вашингтон вважає «Хізбаллу» терористичною організацією.

До чорного списку внесли представника служби безпеки Хізбалли Сафа Вафіка і депутатів ліванського парламенту Мухаммада Раада і Аміна Шеррі.

