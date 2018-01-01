США ввели санкції проти представників шиїтської організації «Хізбалла»

В Америці налаштовані виявити та повністю знешкодити мережу «Хізбалли»

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти шести осіб і семи компаній, пов’язаних, за даними американських силовиків, із шиїтською організацією «Хізбалла». Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що санкції стали «першою хвилею» кампанії, спрямованої на тиск на союзницьку групу Ірану в наступному році. «Ми



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В Америці налаштовані виявити та повністю знешкодити мережу «Хізбалли»

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти шести осіб і семи компаній, пов’язаних, за даними американських силовиків, із шиїтською організацією «Хізбалла».

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що санкції стали «першою хвилею» кампанії, спрямованої на тиск на союзницьку групу Ірану в наступному році.

«Ми будемо невпинно виявляти та знищувати мережі фінансової підтримки «Хізбалли» у всьому світі», – сказав Мнучін.

В американському Міністерстві фінансів заявили, що санкції будуть спрямовуватися на людей та компанії, які мають зв'язки з членом та фінансистом «Хізбалли» Адгамом Табагою або його компанією Al-Inmaa Engineering та Contracting.

Мнучін додав, що «Хізбалла» є «головним повіреним Ірану, який використовується для підриву законних арабських урядів на Близькому Сході».

«Адміністрація налаштована виявити та знешкодити мережу «Хізбалли», у тому числі на Близькому Сході та в Західній Африці, яку використовували для фінансування їхніх незаконних операцій», – додав він.

«Хізбалла» – це парамілітарна організація та політична партія, представлена в парламенті Лівану. Сполучені Штати та кілька сунітських арабських країн звинувачували її в підтримці тероризму у регіоні.

Джерело: Радіо Свобода