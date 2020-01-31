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    США запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану

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    Іранський реактор в Араку - США запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану
    Іранський реактор в Араку
    Фото: dpa

    Організація з атомної енергії Ірану відіграла значну роль у порушенні країною своїх ядерних зобов'язань

    Сполучені Штати запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану та її керівника Алі Акбара Салехі.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Як зазначається, санкції пов'язані з указом президента США Дональда Трампа, «який націлений проти розповсюджувачів зброї масового ураження та їхніх прибічників», зазначив спецпредставник США з питань Ірану Браян Хук.

    Також він додав, що Організація з атомної енергії Ірану відіграла значну роль у порушенні країною своїх ядерних зобов'язань.

    «Вона перевищувала ліміт на запаси урану і рівень його збагачення, голова організації особисто оголосив про встановлення нових сучасних центрифуг, щоб розширити можливості зі збагачення урану», - зазначив Хук.

    Водночас Штати продовжили винятки з антиіранських санкцій за чотирма випадками.

    «Додатково США продовжує на 60 днів дію винятків (з санкцій - ред.) за чотирма випадками для Ірану, які дозволяють продовжити проєкти з нерозповсюдження (ядерної зброї - ред.)», - заявив він.

    Винятки з санкцій дозволяють іншим країнам взаємодіяти з Іраном у проєктах з іноземною участю в таких об'єктах, як Арак, Фордо, Бушер.

    США санкції Іран
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