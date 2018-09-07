США збільшать свій військовий контингент в Німеччині



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Американські військові

Збільшення контингенту робиться з метою «зміцнення НАТО та європейської безпеки»

США збільшать свій військовий контингент в Німеччині на 1500 осіб. Про це заявив у п'ятницю, 7 вересня, посол США у ФРН Річард Гренелл, повідомляє DW.

За його словами, це робиться з метою «зміцнення НАТО та європейської безпеки». Також він повідомив, що додаткові солдати почнуть прибувати в нинішньому році, і процес триватиме до 2020 року. Додаткові сили будуть розміщені в американських гарнізонах федеральних землях Баварія і Рейнланд-Пфальц.

Зазначимо, що міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн привітала це рішення Вашингтона, яке свідчить про «життєздатність трансатлантичних відносин» та внесок у підтримання загальної безпеки».

До слова, в США планують в 2019 році провести оцінку структури військово-морського флоту.