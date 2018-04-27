Стала відома дата розгляду клопотання про продовження арешту Рубана

Розгляд клопотання призначений на 11:00 4 травня

Шевченківський районний суд Києва отримав клопотання про продовження арешту голови громадської організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого підозрюють в підготовці терактів, інформує прес-служба суду. Згідно з повідомленням, розгляд клопотання призначений на 11:00 4 травня. Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала



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Розгляд клопотання призначений на 11:00 4 травня

Шевченківський районний суд Києва отримав клопотання про продовження арешту голови громадської організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого підозрюють в підготовці терактів, інформує прес-служба суду.

Згідно з повідомленням, розгляд клопотання призначений на 11:00 4 травня.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та верхівку правоохоронних органів.

Як відомо, 23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

5 квітня допит Савченко на поліграфі не відбувся, але була проведена психофізіологічна експертиза.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що з початку 2013 року Рубан став учасником проросійського руху Віктора Медведчука «Український вибір» і виступав проти євроінтеграції України. Також він вже 14 років пов’язаний з Росією.

Згідно з текстом підозри, опублікованого ЗМІ, Рубану закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю. Серед цілей, званих у документі, вказані підготовка замаху на президента України, а також на перших осіб держави.