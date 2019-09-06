Стала відома найбільш питуща нація світу



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Литву назвали найбільш питущою нацією світу

В середньому кожен європеєць вживає більше двох пляшок вина на тиждень

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) представила звіт про стан споживання алкоголю у 30 європейських країнах. Документ був розміщений на сайті організації 4 вересня.

За результатами дослідження, Європа, як і раніше, залишається найбільш питущим регіоном світу, хоча всі країни, що фігурують у дослідженні, підписали Європейський план дій зі скорочення шкідливого вживання алкоголю на 2012-2020 роки.

Найцікавіше, що найбільш питущою європейською країною виявилася Литва, де в середньому випивають 15 літрів спирту на людину за рік. Далі у рейтингу Чехія (14,4 літра спирту на людину за рік) і Німеччина (13,4 літра спирту на людину за рік).

Зазначається, що скорочення споживання алкоголю не відбувається. Між тим, понад 290 тис. людей щорічно вмирають в Європі з причин, пов'язаних із вживанням алкоголю. Автори доповіді зазначили, що алкоголь є основною причиною втрати робочих років, втрати продуктивності. Крім того, в результаті дії алкоголю відбувається кожна четверта смерть серед молоді. У минулому році найбільш питущою країною Європи називалася Естонія. А у 2017-му, як і цьогоріч – Литва.