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    Стали відомі деталі стрілянини та вибуху у Харкові

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    Стали відомі деталі стрілянини та вибуху у Харкові
    Фото: Нацполіція

    За попередньою інформацією, постраждалих немає

    У конфлікті за стріляниною у Шевченківському районі Харкова невідомі застосовували гранату та зброю травматичного типу.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області з посиланням на заступника начальника поліцейського главку Сергія Чижа.

    «Поліцейські попередньо з’ясували, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати та зброї травматичного типу», - зазначив Сергій Чиж.

    Він додав, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

    «Зараз експерти проводять збір речових доказів, співробітники слідчо-оперативних груп опитують свідків події, а також мешканців прилеглих будинків, вилучають та опрацьовують записи з камер відеоспостреження», - додав Чиж.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України з санкцією від 3 до 7 років позбавлення волі.

    Наразі поліцією вживаються заходи по встановленню всіх обставин події. Оголошено спецоперацію «Сирена».

    Як повідомляв Главком, 30 січня о 13:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій пролунали постріли та вибух.

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