Стрілянина та вибух. У Харкові оголосили операцію «Сирена»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

У Харкові біля будинку по вулиці Кузнецькій пролунали постріли та вибух

По Харкову та області ввели поліцейську операцію «Сирена» через стрілянину та вибух у місті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«30 січня о 13:30 від оператора 102 до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій кілька хвилин тому пролунали постріли та вибух», - йдеться у повідомлення.

За адресою виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного управління.

Зі слів очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може знаходитись постраждалий.

Зараз поліцією проводиться огляд місця події та вживаються заходи для встановлення місцезнаходження авто.