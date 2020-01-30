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    Кримінал

    Стрілянина та вибух. У Харкові оголосили операцію «Сирена»

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    Стрілянина та вибух. У Харкові оголосили операцію «Сирена»
    Фото: Нацполіція

    У Харкові біля будинку по вулиці Кузнецькій пролунали постріли та вибух

    По Харкову та області ввели поліцейську операцію «Сирена» через стрілянину та вибух у місті.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    «30 січня о 13:30 від оператора 102 до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій кілька хвилин тому пролунали постріли та вибух», - йдеться у повідомлення.

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    Стрілянина та вибух. У Харкові оголосили операцію «Сирена»
    Стрілянина та вибух. У Харкові оголосили операцію «Сирена»
    Стрілянина та вибух. У Харкові оголосили операцію «Сирена»
    Стрілянина та вибух. У Харкові оголосили операцію «Сирена»

    За адресою виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного управління.

    Зі слів очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може знаходитись постраждалий.

    Зараз поліцією проводиться огляд місця події та вживаються заходи для встановлення місцезнаходження авто.

    Харків вибух автомобіль розслідування поліція стрілянина
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