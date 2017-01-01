Стали відомі імена перших звільнених з полону на Донбасі українців

Серез звільнених ультрас луганської «Зорі» Владислав Овчаренко

На лінії розмежування на Донбасі триває обмін полоненими. Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв. Про це повідомляє Громадське. Нагадаємо, ультраса луганської «Зорі» Владислава Овчаренка засудили до 17 років тюрми,



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Владислав Овчаренко, звільнений з полону на Донбасі

Серез звільнених ультрас луганської «Зорі» Владислав Овчаренко

На лінії розмежування на Донбасі триває обмін полоненими.

Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв. Про це повідомляє Громадське.

Нагадаємо, ультраса луганської «Зорі» Владислава Овчаренка засудили до 17 років тюрми, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Обох хлопців «суд республіки» визнав винними в «шпигунстві на користь України».

Блогер Едуард Неделяєв зник у листопаді 2016-го. Він не приховував своєї проукраїнської позиції та іронічно писав про життя у «ЛНР».

Наразі Україна передає в окупований Луганськ 99 людей. Далі, за процедурою, відбудеться верифікація списків із «ДНР».

Нагадаємо, українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки осіб на обмін.

Також повідомлялося, що 43 людини, які входили до списку 306 осіб, які мала передати українська сторона, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін. Про це Громадському повідомила Уповноважена Верховної Ради в прав людини Валерія Лутковська. Також є частина людей, які приїхали на обмін, але відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.