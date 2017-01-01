Розпочався обмін полоненими на Донбасі

Близько 15 осіб відмовилися повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей

Розпочався процес обміну полоненими між українською сторону і підконтрольних Росії представниками самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Як повідомляє Громадське, на українську територію повернулися 3 автобуси з 16 українцями, які перебували у полоні бойовиків «ЛНР». Наразі триває обмін з «ДНР».



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Фото: Прямий Місце обміну полоненими

Близько 15 осіб відмовилися повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей

Розпочався процес обміну полоненими між українською сторону і підконтрольних Росії представниками самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Як повідомляє Громадське, на українську територію повернулися 3 автобуси з 16 українцями, які перебували у полоні бойовиків «ЛНР». Наразі триває обмін з «ДНР».

Також повідомляється, що 43 людини, які входили до списку 306 осіб, які мала передати українська сторона, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін. Про це Громадському повідомила Уповноважена Верховної Ради в прав людини Валерія Лутковська. Також є частина людей, які приїхали на обмін, але відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.

Нагадаємо, українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки осіб на обмін.

Як повідомлялося, з української сторони в організації та супроводі обміну полонених беруть участь Ірина Геращенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, а також експерти Мінської гуманітарноі групи, представники СБУ і Міноборони.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

Керівництво держави зустрічатиме в аеропорту звільнених з полону.