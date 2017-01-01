Обмін полоненими: сторони узгодили списки

Завершено верифікацію осіб зі списку на обмін

Українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки полонених, обмін якими має відбутися сьогодні на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ірина Геращенко, Facebook Узгодження списків осіб на обмін

Завершено верифікацію осіб зі списку на обмін

Українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки полонених, обмін якими має відбутися сьогодні на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«На нульовці. Списки обговорено і узгоджено. Відпрацювали цей етап, і скоро починається звільнення», - написала вона.

Як повідомлялося, обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00. Також на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет.

Тим часом колони з українськими заручниками з самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» прибули в Горлівку.

З української сторони в організації та супроводі обміну полонених беруть участь Ірина Геращенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, а також експерти Мінської гуманітарноі групи, представники СБУ і Міноборони.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

Керівництво держави зустрічатиме в аеропорту звільнених з полону.