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    Обмін полоненими: сторони узгодили списки

    Завершено верифікацію осіб зі списку на обмін
    Українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки полонених, обмін якими має відбутися сьогодні на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина
    • Сьогодні, 13:51
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    Узгодження списків осіб на обмін
    Фото: Ірина Геращенко, Facebook
    Узгодження списків осіб на обмін

    Завершено верифікацію осіб зі списку на обмін

    Українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки полонених, обмін якими має відбутися сьогодні на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

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    «На нульовці. Списки обговорено і узгоджено. Відпрацювали цей етап, і скоро починається звільнення», - написала вона.

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    Обмін полоненими: сторони узгодили списки
    Обмін полоненими: сторони узгодили списки
    Обмін полоненими: сторони узгодили списки
    Обмін полоненими: сторони узгодили списки
    Фото: Ірина Геращенко, Facebook

    Як повідомлялося, обмін полоненими відбудеться не раніше 14:00. Також на час процесу обміну заручників у районі КПВВ повністю відімкнуть інтернет. 

    Тим часом колони з українськими заручниками з самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» прибули в Горлівку.

    З української сторони в організації та супроводі обміну полонених беруть участь Ірина Геращенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, а також експерти Мінської гуманітарноі групи, представники СБУ і Міноборони.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

    26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні. 

    Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

    Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

    Керівництво держави зустрічатиме в аеропорту звільнених з полону.

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    Донбас Ірина Геращенко Валерія Лутковська обмін полоненими заручники
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