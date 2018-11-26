Стали відомі імена поранених військових моряків



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Окупанти стверджують, що поранених українців - троє

З’явилась інформація про поранених українських військових моряків, яких захопила Росія під час агресії у Чорному морі, передає Український мілітарний портал.

«Станом на зараз у лікувальних закладах окупованого Криму знаходяться:

Артеменко Андрій Анатолійович (31 березня 1994 року народження, Новоукраїнка);

Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року народження, Одеса);

Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року народження, Одеса)», - йдеться у повідомленні.

Інформації про інших українських військових наразі немає, відзначає портал.

Раніше повідомлялося, що Україна має інформацію про шістьох поранених українських військових моряків. Окупанти стверджують про трьох поранених. При цьому росіяни заявили, що поранені українці перебувають наразі нібито під охороною спецназу Прикордонної служби ФСБ Росії в керченській лікарні.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

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