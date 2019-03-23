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    Стали відомі імена військових, які загинули вчора на Донбасі

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    Стали відомі імена військових, які загинули вчора на Донбасі

    В районі операції Об’єднаних сил загинули Микола Денисов та Артур Бурлака

    На Донбасі в п'ятницю, 22 березня, загинув український військовослужбовець Микола Денисов. Про це у Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

    Денисов був начальником групи охорони і патрульно-постової служби взводу охорони та патрульно-постової служби. Військовий трагічно загинув під час відрядження до військової комендатури міста Костянтинівка, що в Донецькій області.

    Наразі розслідування обставин загибелі військовослужбовця триває.

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    Микола Віталійович Денисов розпочав свою службу в 2014 році добровольцем. Служив в 13 батальйоні територіальної оборони. Він брав участь в обороні міста Дебальцеве, за що був нагороджений орденом За мужність. У 2015 році свідомо прийняв рішення продовжити службу і був покликаний Чернігівським військкоматом до лав військових правоохоронців.

    Також у п’ятницю під час виконання бойового завдання загинув 19-річний солдат Артур Бурлака з Івано-Франківська.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

    За його словами, 15 березня військовий відсвяткував своє 19-річчя.

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    За даними ЗМІ, Артур Бурлака служив у 108-му батальйоні 10-ї бригади. Військовий також був членом місцевої громадської організації «Молодіжна просвіта».

    До слова, у результаті ворожого снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший бойовий медик Володимир Маркевич.

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