Стали відомі імена військових, які загинули вчора на Донбасі
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В районі операції Об’єднаних сил загинули Микола Денисов та Артур Бурлака
На Донбасі в п'ятницю, 22 березня, загинув український військовослужбовець Микола Денисов. Про це у Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України.
Денисов був начальником групи охорони і патрульно-постової служби взводу охорони та патрульно-постової служби. Військовий трагічно загинув під час відрядження до військової комендатури міста Костянтинівка, що в Донецькій області.
Наразі розслідування обставин загибелі військовослужбовця триває.
Микола Віталійович Денисов розпочав свою службу в 2014 році добровольцем. Служив в 13 батальйоні територіальної оборони. Він брав участь в обороні міста Дебальцеве, за що був нагороджений орденом За мужність. У 2015 році свідомо прийняв рішення продовжити службу і був покликаний Чернігівським військкоматом до лав військових правоохоронців.
Також у п’ятницю під час виконання бойового завдання загинув 19-річний солдат Артур Бурлака з Івано-Франківська.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.
За його словами, 15 березня військовий відсвяткував своє 19-річчя.
За даними ЗМІ, Артур Бурлака служив у 108-му батальйоні 10-ї бригади. Військовий також був членом місцевої громадської організації «Молодіжна просвіта».
До слова, у результаті ворожого снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший бойовий медик Володимир Маркевич.