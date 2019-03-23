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    Події в Україні

    На Донбасі від кулі снайпера загинув медик

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    Одна з ворожих куль &nbsp;пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила старшого бойового медика Володимира Маркевича - На Донбасі від кулі снайпера загинув медик
    Одна з ворожих куль  пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила старшого бойового медика Володимира Маркевича

    Окупанти обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Новомихайлівка.

    У результаті ворожого снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший бойовий медик. Про це йдеться на сторінці 24 ОМБр імені Короля Данила у Facebook.

    Як повідомляється, окупанти обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Бойовики здійснили три постріли зі снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм.

    Зазначається, що одна з ворожих куль  пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила старшого бойового медика Володимира Михайловича Маркевича.

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    «Володимир Михайлович народився 05.02.1971 року, проживав у Львівській області, Миколаївському районі, смт. Розділ. На службі в Королівській бригаді перебував з квітня 2018 року. Без батька залишився 22-річний син Кирило», - розповіли у прес-службі бригади.

    Нагадаємо, що 22 березня на Донбасі в результаті обстрілу українських позицій з боку російських окупаційних сил загинув один військовослужбовець зі складу підрозділів операції Об'єднаних сил та ще один захисник отримав поранення.

    Додамо, за даними представника України у Тристоронній контактній групі  Євгена Марчука, від початку запровадження режиму тиші на сході України відбулось 60 обстрілів позицій Збройних сил України бойовиками.

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