Стали відомі номінанти на антипремію «Золота малина»

Том Круз і Джонні Депп представлені на «Золоту малину» в номінації «За отруйну акторську гру»

Голлівудські актори Джонні Депп і Том Круз номіновані на антипремію «Золота малина». Жартівливе відео з іменами в основних номінаціях опубліковано на YouTube. У номінації «За отруйну акторську гру» представлені Том Круз («Мумія»), Джеймі Дорнан («На п'ятдесят відтінків темніше»), Марк Уолберг



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Том Круз і Джонні Депп представлені на «Золоту малину» в номінації «За отруйну акторську гру»

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Голлівудські актори Джонні Депп і Том Круз номіновані на антипремію «Золота малина. Жартівливе відео з іменами в основних номінаціях опубліковано на YouTube.

У номінації «За отруйну акторську гру» представлені Том Круз («Мумія»), Джеймі Дорнан («На п'ятдесят відтінків темніше»), Марк Уолберг («Трансформери: останній лицар» і «Здрастуй, тату, Новий рік! 2»), Джонні Депп («Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки») і Зак Ефрон («Рятувальники Малібу»).

У номінацію «За отруйну виконання» потрапили актриси Дакота Джонсон («На п'ятдесят відтінків темніше»), Кетрін Хайгл («Мана»), Емма Уотсон («Сфера»), Дженніфер Лоуренс («Мама!») і актор Тайлер Перрі («Хеллоуїн Медеї 2»).

У номінації «Найгірша картина року» виявилися «Эмоджи фільм», «Трансформери: останній лицар», «На п'ятдесят відтінків темніше», «Мумія» і «Рятувальники Малібу».

Організатори закликали всіх, хто з необережності мав справу з цими фільмами, «негайно звернутися до лікаря».