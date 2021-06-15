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    В Україні закінчилась основна сесія ЗНО

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    Тестуванням з географії завершилася основна сесія ЗНО - В Україні закінчилась основна сесія ЗНО
    Тестуванням з географії завершилася основна сесія ЗНО
    Фото: Український центр оцінювання якості освіти

    У 2021 році абітурієнти могли складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО

    Сьогодні, 15 червня відбулось тестування з географії, яким закінчилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    «За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 115 тис 949 осіб, що становить 66% від загальної кількості зареєстрованих», – йдеться в повідомленні.

    25 учасників ЗНО не були допущені до тестування через запізнення/відсутність документа, що посвідчує особу; 8 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 41 громадський спостерігач.

    Найбільша явка учасників на пункти тестування з географії зафіксована у Чернігівській області – 75,71%, найменша у Чернівецькій – 47,80%.

    В УЦОЯО нагадали, що цього року Верховна Радою ухвалила закон про звільнення здобувачів повної загальної середньої освіти 2021 року від обов’язкового проходження Державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з географії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення та часу, необхідного на доставку документів) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

    Із завданнями сертифікаційної роботи із географії можна ознайомитися в розділі «ЗНО–2021. Географія». Правильні відповіді до тесту буде розміщено завтра у цьому ж розділі.

    Раніше Міносвіти відзвітувало, як пройшло ЗНО з англійської мови.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи. На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

    У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки освіта реєстрація навчання, школа, освіта
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    В Україні закінчилась основна сесія ЗНО