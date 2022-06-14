Stalker2: Heart Of Chornobyl не буде озвучена мовою окупантів

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart Of Chornobyl не буде озвучена російською мовою

Російська мова буде доступна лише у вигляді субтитрів

Гра в жанрі шутера від першої особи з відкритим світом Stalker2: Heart Of Chornobyl не буде озвучена російською мовою. Про це повідомляється на сайті гри.

Шутер від української студії GSC Game World матиме українську та англійську озвучки.

Російська мова буде доступна лише у вигляді субтитрів – їх випустять 16 мовами.

Реліз заплановано на 2023 рік для Xbox Series та ПК. Пізніше очікується випуск на PS5.