  1. Головна
  2. Новини
  3. Мер Миколаєва закликав мешканців зробити запас води
рус
    Новини

    Мер Миколаєва закликав мешканців зробити запас води

    14 червня за низкою адрес в Миколаєві не буде водопостачання - Мер Миколаєва закликав мешканців зробити запас води
    14 червня за низкою адрес в Миколаєві не буде водопостачання
    фото з відкритих джерел

    Миколаївводоканал буде проводити ремонтні роботи, тому на кількох вулицях не буде води

    Сьогодні, 14 червня, на низці вулиць у Миколаєві буде відсутнє водопостачання, миколаївців закликають зробити запаси води. Про це повідомивмер міста Олександр Сенкевич.

    Сенкевич розповів, що Миколаївводоканал буде проводити ремонтні роботи, тому на кількох вулицях не буде води.

    Сьогодні, 14 червня, із 9.00 до 17.00 не буде водопостачання за адресами:

    • вул. Космонавтів, 138а, 138б, 138в, 140а, 140б, 140в, 140г, 142а, 142б, 142в, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146г, 148, 148а, 150, 152.
    • вул. Новобузька, від 120 до 128, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101.
    • вул. Троїцька, 220, 221, 222
    • вул. Електронна, 61
    • Херсонське шосе, 30, 32, 38, 40, 46 та 48.
    • вул. Генерала Свиридова, 7 та 7а.

    Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що у місті вдалося відновити водопостачання з річки Південний Буг. До цього майже місяць не було централізованого постачання води через зруйнований ворожими обстрілами водопровід.

    Нагадаємо, 13 червня українські захисники збили над Миколаєвом ворожий безпілотник.

    Читайте також: Мер Миколаєва Олександр Сенкевич: Через нас росіяни до Одеси не пройдуть
    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина мер Україна водопостачання безпілотник окупація Олександр Сенкевич #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мер Миколаєва закликав мешканців зробити запас води