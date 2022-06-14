14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто лінуватися і не можна вживати алкоголь

Сьогодні, 14 червня 2021 року, святкують Всесвітній день донора крові. ВООЗ вирішила призначити цей день, щоб сприяти добровільному і безкоштовному донорству крові.

День донора крові обрали на честь австрійського лікаря імунолога Карла Ландштейнера, який отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. Він народився саме 14 червня 1868 року.

Також від 2004 року 14 червня в інтернет-співтоваристві святкують Міжнародний день блогера.

Православна церква 14 червня вшановує пам'ять двох святих з одним ім'ям Юстин: Устина Філософа і Устина Римського. У народі день назвали Устинов. Жінки повинні в цей день бути поруч зі своїми чоловіками, за повір'ям, Устин віддячить за це і ніколи не розлучить подружжя. Також часто у цей день ходять в ліс за цілющими травами.

Всесвітній День донора крові

Фото з відкритих джерел

Всесвітній День донора крові – досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під егідою ООН в травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві. Наразі його святкують 14 червня.

Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини. Ініціювали проведення цього свята чотири міжнародні організації, які займаються пропагандою добровільного донорства: Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна федерація Червоного Хреста, Федерація організацій донорів крові й Товариство з переливання крові.

Міжнародний день блогера

Фото з відкритих джерел

Міжнародний день блогера – неофіційне свято всіх авторів онлайн-щоденників.

Міжнародний день блогера (International Weblogger's Day, InWeDay) відзначається щорічно 14 червня. Це неофіційне свято було створене для того, щоб зблизити любителів ведення інтернет-щоденників з різних країн світу.

Блог – це онлайн-щоденник, який регулярно поповнюється текстовими записами, зображеннями, відео або іншим контентом. Першим блогом вважається сторінка творця Всесвітньої павутини Тіма Бернерса-Лі, де він публікував новини починаючи з 1992 року. А в 1999 році був запущений веб-сервіс Blogger, який став першою у світі безоплатною блог-платформою, на якій можна було вести свій інтернет-щоденник без знань в програмуванні.

У 2004 році близько 500 блогерів з більш ніж 40 країн підтримали ідею створення свята, яке б об'єднало любителів блогінгу по всьому світу. Вперше Міжнародний день блогера відзначали 14 червня 2004 року. З нагоди свята блогери пишуть спеціальні записи у своїх онлайн-щоденниках, а в деяких містах організовуються оффлайн-зустрічі, де блогери можуть поспілкуватися з однодумцями.

Традиції та звичаї на Устинів день

Фото з відкритих джерел

Вважалося, що 14 червня не можна працювати на городі, інакше незабаром трапиться пожежа. Тому казали: «На Устина не городи тину».

Свої обряди 14 червня були також у дівчат. Наприклад, якщо дівчині потрібно було позбутися уваги занадто нав’язливого хлопця, то потрібно було зірвати гілку верби і застромити її між своїми слідами і слідами небажаного залицяльника.

Для 14 червня існує красива сімейна традиція: вечір цього дня слід провести наодинці з коханою людиною, тоді у сім’ї буде щастя.

Якщо людина народжувалася 14 червня, казали, що її захищає дерево інжир. Такі люди, часто є неймовірно сильними особистостями, які незалежні у своїх судженнях, добре освічені і володіють великою кількістю талантів. При першому знайомстві ці люди не справляють особливого враження і не виділяються з натовпу. Однак згодом їх якості розкриваються повною мірою. Вимогливі до затишку, тепла і порядку.

Відрізняються ті, хто народився 14 червня, щедрістю. Люблять, щоб все в житті відбувалося за планом, придуманим тільки ними, через що дуже часто відчувають розчарування та апатію. Люди, народжені 14 червня, не можуть жити в самоті, потребують догляду і спілкуванні. Бувають образливими, але самі від цього абсолютно не страждають і не вважають це недоліком. Дуже тепло ставляться до людей і тварин.

Що сьогодні не можна робити:

В Устинів день забороняється ставити паркан – може статися пожежа.

Сон з 13 на 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.

Ще у цей день дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.

Також сьогодні не варто лінуватися чи ігнорувати трудові обов'язки, а ще не можна вживати алкоголь.

Народні прикмети:

Зоря пофарбована в яскраво–червоний колір – жито теж буде з червоним наливом.

Вранці небо чисте і ясне – добре достигне жито.

Ранкова веселка – до дощу.

Похмурий ранок віщує хороший врожай ярих культур.

Світанкове сонце бліде – надвечір піде дощ.

Вітер дме з західної сторони – найближчим часом буде погіршення погоди.

Дощ іде на Устина – буде хороший урожай конопель і льону.

Якщо на небі хмари, але жовтці не закрили квіти, значить дощу не буде.

У Устинів день забороняється ставити паркан, інакше може статися пожежа.

Іменини

Православні: Віра, Гаврило, Павло.

Католицькі: Ельвіра, Валерій, Василь.