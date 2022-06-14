Радник Єрмака розповів, що може зупинити Путіна (відео)

Арестович вважає, що на Путіна не подіє тиск Заходу і введені санкції

Арестович вважає, що на Путіна не подіє тиск Заходу і введені санкції

Арестович пояснив, чому заяви західних лідерів лише збільшують агресію кремлівського диктатора

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що президента Росії Володимира Путина зупинить тільки «простий і прямий мордобій» на полі бою. Про це Арестович сказав в ефірі «Фейгін Live».

Арестович заявив, що світ нічого не зробив, щоб покарати Росію після звірств у Бучі, і тому окупанти відчули безкарність і не бояться відповідальності за свої дії.

«Трагедія в Бучі не особливо їх посунула, наша логіка і розрахунки не особливо, явні загрози, що якщо українська територія буде поглинена, Україна припинить своє існування (...) коли загроза Європі стане куди сильнішою. На них це теж не діє, вони так не мислять», – сказав Арестович.

На його думку, Європа переконана, що прискорення євроінтеграції, введення санкцій проти Російської Федерації і укладення миру може стримати агресивну політику Путіна.

«І поки вони будують повітряні замки зі скляних карт, ми тут розуміємо тільки одне – Путіна зупинить простий і прямий мордобій, фізичні втрати до неможливості наступати», – підкреслив радник глави офісу президента.

Нагадаємо, партнери будуть постачати в Україну зброю західного зразка – ВВС.

Також радник Банкової пояснив, яка зброя допоможе звільнити територію України.

До слова, стало відомо, що в Україну прибули британські бронемашини.

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