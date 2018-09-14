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    Стало відомо, чому Facebook заблокував сторінку мера Дніпра Філатова

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    Стало відомо, чому Facebook заблокував сторінку мера Дніпра Філатова

    Блокування пов'язане з його коментарем місячної давності

    Особисту сторінку мера Дніпра Бориса Філатова в соціальній мережі Facebook було заблоковано «за розпалювання ненависті».

    Про це міський голова написав зі своєї іншої, офіційної сторінки.

    «На жаль, мій особистий аккаунт заблоковано на 30 днів без можливості публікацій і користування будь-якими сервісами, зокрема месенджером. Вийшло, як в анекдоті: бійся своїх бажань», – повідомив він.

    За словами Філатова, блокування пов'язане з його коментарем місячної давності.

    «Для розуміння. Чому так сталося. Був знайдений мій коментар місячної давності. Я відповів людині, яка ображала українську армію. Сидячи в Києві, товариш розповідав, що Україна бомбить Донбас. На що я запропонував йому не сидіти в Києві, а їхати в Донецьк. І мене «забанили» - «за розпалювання ненависті», - розповів мер Дніпра.

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