Стало відомо, хто очолить Міжнародну місію Червоного Хреста в Україні



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Флоренс Жіллєтт останні два роки очолювала Місію в Тегерані

У березні 2019 року очікується призначення нового керівника Міжнародної місії Червоного Хреста в Україні - Флоренс Жіллєтт.

Про це інформує прес-служба Міністерства юстиції.

«Нового очільника Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні (призначення на посаду очікується у березні 2019 року) керівництву Міністерства юстиції України представив чинний керівник Алан Ешліман, який з квітня 2015 року очолює Місію МКЧХ в Україні«, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Ешліман під час свого звернення до першого заступника міністра юстиції України Олени Сукманової та заступника міністра юстиції Дениса Чернишова подякував за співпрацю, направлену на забезпечення належних умов утримання і лікування засуджених та осіб, узятих під варту, та наголосив на успішній взаємодії Міністерства юстиції та Міжнародного Комітету Червоного Хреста у рамках різних робочих органів.

Флоренс Жіллєтт останні два роки очолювала Місію в Тегерані.

Водночас Сукманова зазначила, що найближчим часом буде розроблено черговий Меморандум про співпрацю: документ міститиме спільні цілі та завдання, яким попередньо буде надано правову оцінку, аби уникнути декларативності та забезпечити повне виконання підписаних зобов’язань.