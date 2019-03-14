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    Стало відомо, хто очолить Міжнародну місію Червоного Хреста в Україні

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    Стало відомо, хто очолить Міжнародну місію Червоного Хреста в Україні

    Флоренс Жіллєтт останні два роки очолювала Місію в Тегерані

    У березні 2019 року очікується призначення нового керівника Міжнародної місії Червоного Хреста в Україні - Флоренс Жіллєтт.

    Про це інформує прес-служба Міністерства юстиції.

    «Нового очільника Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні (призначення на посаду очікується у березні 2019 року) керівництву Міністерства юстиції України представив чинний керівник Алан Ешліман, який з квітня 2015 року очолює Місію МКЧХ в Україні«, - ідеться в повідомленні.

    Як зазначається, Ешліман під час свого звернення до першого заступника міністра юстиції України Олени Сукманової та заступника міністра юстиції Дениса Чернишова подякував за співпрацю, направлену на забезпечення належних умов утримання і лікування засуджених та осіб, узятих під варту, та наголосив на успішній взаємодії Міністерства юстиції та Міжнародного Комітету Червоного Хреста у рамках різних робочих органів.

    Флоренс Жіллєтт останні два роки очолювала Місію в Тегерані.

    Водночас Сукманова зазначила, що найближчим часом буде розроблено черговий Меморандум про співпрацю: документ міститиме спільні цілі та завдання, яким попередньо буде надано правову оцінку, аби уникнути декларативності та забезпечити повне виконання підписаних зобов’язань.

    Міністерство юстиції Меморандум червоний хрест
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