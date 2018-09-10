Стало відомо, хто представлятиме Україну на дитячому «Євробаченні»



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Даріна Красновецька

Дівчина професійно займається вокалом вже понад п’ять років

Переможцем національного відбору на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2018 стала вінничанка Даріна Красновецька з піснею «Say love». Вона представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, що пройде 25 листопада в Мінську (Білорусь).

Про це 10 вересня повідомляє «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Зазначається, що визначення переможця з-поміж 10 фіналістів відбувалося за результатами оцінювання журі та з урахуванням дорадчого голосу від глядачів, які голосували онлайн. До складу професійного журі увійшли: фронтмен відомого українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя, співачка та членкиня правління суспільного мовника України Олександра Кольцова, співак та композитор LAUD, співачка та переможниця багатьох міжнародних вокальних конкурсів Софія Куценко, а також народна артистка України Марія Бурмака, яку було обрано головою суддівського складу.

Переможниці цьогорічного національного відбору на Дитяче Євробачення Даріні Красновецькій 11 років. Дівчина професійно займається вокалом вже понад п’ять років.

У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу «Голос. Діти», і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі «Чорноморські ігри», де в 2017 році здобула перемогу у номінації «Дівчата (молодша група)», а в 2018-му – перемогла у категорії «Дівчата (середня група)».