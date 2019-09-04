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    Стало відомо, хто буде мовним омбудсменом України

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    Тарас Кремінь за фахом вчитель української мови та літератури, а також англійської мови і зарубіжної літератури - Стало відомо, хто буде мовним омбудсменом України
    Тарас Кремінь за фахом вчитель української мови та літератури, а також англійської мови і зарубіжної літератури

    Кандидатуру Креміня має затвердити Кабмін

    У Секретаріаті уповноваженого ВРУ з прав людини обрали кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови для подання її на затвердження Кабінетом міністрів України - Тараса Креміня. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала мені, як уповноваженому, для подання Кабінету міністрів України кандидатуру Креміня Тараса Дмитровича», - повідомила Денісова.

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    Тарас Дмитрович Кремінь – український політик і науковець. За фахом - вчитель української мови та літератури, англійської мови і зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі й докторантурі. Кандидат філологічних наук, доцент.

    Обирався депутатом Миколаївської обласної ради, яку очолив 2014 року. Народний депутат України VIII скликання. Очолював підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО та територія населених пунктів на лінії зіткнення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

    Він є співавтором законів «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

    Свою мету на посаді Уповноваженого із захисту державної мови вбачає в реалізації державної політики, спрямованої на захист української мови, її всебічний розвиток як в Україні, так і за її межами.

    Нагадаємо, відповідно до закону про державну мову в Україні передбачене створення Нацкомісії зі стандартів української мови, яка опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови (правопис, стандарти термінології, підручники та посібники — цим всім займатиметься комісія). Крім того, має з’явитись посада уповноваженого із захисту української мови. Уповноваженому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.

     

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