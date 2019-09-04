У Зеленського хочуть змінити закон про особливий статус Донбасу



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Депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук Фото: facebook.com

Верещук: Треба уникнути внесення змін до Конституції щодо включення в Основний закон положення про особливий статус Донбасу, позаяк це призведе до диспропорції, до дисбалансу самої Конституції

У фракції«Слуга народу» хочуть змінити закон про особливий статус Донбасу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, фракція «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Главком» зауважує, що є сценарій, за яким Росія погоджується на відбудову мосту у Станиці Луганській. Там же відбувається обмін. А навзамін Україна погоджується на прийняття Закону про особливий статус Донбасу в редакції, вигідній Росії. Відповідаючи у зв’язку з цим на питання, то де проходять червоні лінії для України, Верещук зазначила, що червоні лінії – це не внесення до Конституції особливого статусу.

«Так, ми можемо прийняти відповідний закон, як він був ухвалений у 2015 році (йдеться про Закон України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей і змінами до нього, внесених у 2015, 2017 і 2018 роках)», - пояснила вона.

На уточнення, чи мова іде про пролонгацію цього закону, про що раніше говорив Давид Арахамія, депутатка відповіла: «Ми хочемо закон, який є, подивитися, що можна змінити в частині реальної імплементації. Але не більше».

Вона наголосила, що необхідно уникнути внесення змін до Конституції України (щодо включення в Основний закон положення про особливий статус Донбасу), позаяк це призведе до диспропорції, до дисбалансу самої Конституції.

«Ми не можемо в унітарній державі утворювати автономні області, як би ми це не називали. Автономія – це дефініція, яка визначає спільноту, що є відмінною від решти. Наприклад, баски. Вони компактно проживають на своїй території, мають свою мову. Що свого (відмінного від того, що має решта регіонів України) мають частини Донецької і Луганської областей?», - резюмувала депутат.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів має намір призначити своїм представником у Верховній Раді депутатку від фракції «Слуга народу» Ірину Верещук.