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    Посадовця Міністерства освіти викрито на одержанні 300 тис. грн хабара

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    <p><span>Правоохоронці затримали гендиректора одного з директоратів Міністерства освіти і науки під час одержання 300 тис. гривень хабара</span></p> - Посадовця Міністерства освіти викрито на одержанні 300 тис. грн хабара

    Правоохоронці затримали гендиректора одного з директоратів Міністерства освіти і науки під час одержання 300 тис. гривень хабара

    Фото: gp.gov.ua

    У директораті МОН провели слідчі дії

    Правоохоронці затримали генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки (МОН) під час одержання 300 тисяч гривень хабара.

    Проведено невідкладні слідчі дії.

    Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

    Попередньо встановлено, що посадовець вимагав хабар від представника держпідприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн гривень.

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    Посадовця Міністерства освіти викрито на одержанні 300 тис. грн хабара
    Посадовця Міністерства освіти викрито на одержанні 300 тис. грн хабара
    Посадовця Міністерства освіти викрито на одержанні 300 тис. грн хабара
    Фото: gp.gov.ua

    Поліцейські та співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали посадовця, готується повідомлення про підозру.

    Досудове розслідування триває.
    Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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