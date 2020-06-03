Посадовця Міністерства освіти викрито на одержанні 300 тис. грн хабара
Правоохоронці затримали гендиректора одного з директоратів Міністерства освіти і науки під час одержання 300 тис. гривень хабара
Фото: gp.gov.ua
У директораті МОН провели слідчі дії
Правоохоронці затримали генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки (МОН) під час одержання 300 тисяч гривень хабара.
Проведено невідкладні слідчі дії.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Попередньо встановлено, що посадовець вимагав хабар від представника держпідприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн гривень.
Фото: gp.gov.ua
Поліцейські та співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали посадовця, готується повідомлення про підозру.
Досудове розслідування триває.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.