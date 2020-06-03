Посадовця Міністерства освіти викрито на одержанні 300 тис. грн хабара



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Правоохоронці затримали гендиректора одного з директоратів Міністерства освіти і науки під час одержання 300 тис. гривень хабара Фото: gp.gov.ua

У директораті МОН провели слідчі дії

Правоохоронці затримали генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки (МОН) під час одержання 300 тисяч гривень хабара.

Проведено невідкладні слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Попередньо встановлено, що посадовець вимагав хабар від представника держпідприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн гривень.

Поліцейські та співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали посадовця, готується повідомлення про підозру.

Досудове розслідування триває.