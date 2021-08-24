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    День Незалежності на Донбасі: загинув український військовий, ще один – поранений

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    На Донбасі загинув український військовий, ще один був поранений - День Незалежності на Донбасі: загинув український військовий, ще один – поранений
    На Донбасі загинув український військовий, ще один був поранений
    Фото з відкритих джерел

    Пораненого військовослужбовця евакуювали до лікувального закладу, де йому надають допомогу

    Бойовики на Донбасі в День незалежності України обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу один український військовий загинув, а ще один - отримав поранення. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування «Схід».

    Пораненого військовослужбовця евакуювали до лікувального закладу, де йому надають допомогу. Його стан наразі задовільний.

    Про порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ.

    «Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – зазначили в ОТУ «Схід».

    Нагадаємо, раніше в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Теги: ОБСЄ День Незалежності СЦКК
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    День Незалежності на Донбасі: загинув український військовий, ще один – поранений