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    Бойовики намагалися збити українські прапори над окупованим Донбасом

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    Ворог намагався збити українські стяги, проте окупантам це не вдалось - Бойовики намагалися збити українські прапори над окупованим Донбасом
    Ворог намагався збити українські стяги, проте окупантам це не вдалось
    Фото: ООС

    Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки та КПВВ Щастя

    До Дня Прапора та Дня Незалежності над Донбасом запускали національні стяги. Окупанти відреагували миттєво. Вони намагались збити прапори. Про це повідомляє штаб Об’єднаних сил.

    Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки та КПВВ Щастя.

    Таким чином українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією. Прапори на синьо-жовтих кульках запускали й раніше.

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    Бойовики намагалися збити українські прапори над окупованим Донбасом
    Бойовики намагалися збити українські прапори над окупованим Донбасом
    Бойовики намагалися збити українські прапори над окупованим Донбасом
    Бойовики намагалися збити українські прапори над окупованим Донбасом

    Захисники з радіоперехоплень дізналися, що ворог намагався збити українські стяги. Проте окупантам це не вдалось.
    У День Незалежності бойовики на Донбасі особливо активізувались. Вони двічі зривали тишу та запускали безпілотник. Окупанти вбили одного українського захисника та поранили ще двох.

    Синьо-жовтий стяг 23 серпня підіймали не лише в Україні, а й у різних куточках світу. Наприклад, прапор запустили і в Росії. Це сталось у центрі Москви. Невідомо, хто саме підняв у повітря стяг.

    До слова, його можна було помітити і з Кремля.

    Також 23 серпня під посольством Росії у Києві встановили 150 прапорів України.

    Крім того, на «Кувейтських вежах» з'явився синьо-жовтий прапор.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі прапор українці День Незалежності Операція Об’єднаних сил повітря
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    Бойовики намагалися збити українські прапори над окупованим Донбасом