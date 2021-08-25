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    Думки вголос

    У влади вже немає сумнівів, що Україні потрібна сильна армія

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Навіть для різних груп інтересів Україна як держава&nbsp;&ndash; це самоцінність - У влади вже немає сумнівів, що Україні потрібна сильна армія
    Навіть для різних груп інтересів Україна як держава – це самоцінність

    Незалежність – це завжди усвідомленість

    Мовою оригіналу

    Сегодняшнее празднования 30–летия Дня независимости (к слову, хорошо организованное) наглядно продемонстрировало: с какими бы лозунгами политик (или не политик) ни шел бы к власти, рано или поздно, он все равно придёт к позиции необходимости базовых основ государственности.

    Если еще в 2019 году военный парад для действующей власти звучал как что–то очень далекое и непонятное, и мы помним тогдашнюю позицию заменить парад вариантом «первомайской демонстрации», то сейчас в необходимости наличия сильной армии, думаю, у власти нет сомнений.

    Впереди, вне сомнений, еще очень много испытаний. Даже и без внешних факторов. Украина – сложно устроенная страна, с разными, порой, противоречивыми интересами разных групп.

    И, тем не менее, уверена, что даже для разных групп интересов Украина как государство – это самоценность.

    Как я часто пишу, независимость – это всегда осознанность. Это современная Украина, которая осуществит трансформацию от постсоветского обломка СССР к самодостаточному, прежде всего, психологически, государству.

    При этом гармоничное развитие невозможно без осознания того, что капитал, политические элиты, общество и идея развития государства – должны быть объединены.

    Еще раз всех нас с праздником!

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: День Незалежності парад
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    У влади вже немає сумнівів, що Україні потрібна сильна армія