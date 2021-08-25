У влади вже немає сумнівів, що Україні потрібна сильна армія

Незалежність – це завжди усвідомленість

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Сегодняшнее празднования 30–летия Дня независимости (к слову, хорошо организованное) наглядно продемонстрировало: с какими бы лозунгами политик (или не политик) ни шел бы к власти, рано или поздно, он все равно придёт к позиции необходимости базовых основ государственности.

Если еще в 2019 году военный парад для действующей власти звучал как что–то очень далекое и непонятное, и мы помним тогдашнюю позицию заменить парад вариантом «первомайской демонстрации», то сейчас в необходимости наличия сильной армии, думаю, у власти нет сомнений.

Впереди, вне сомнений, еще очень много испытаний. Даже и без внешних факторов. Украина – сложно устроенная страна, с разными, порой, противоречивыми интересами разных групп.

И, тем не менее, уверена, что даже для разных групп интересов Украина как государство – это самоценность.

Как я часто пишу, независимость – это всегда осознанность. Это современная Украина, которая осуществит трансформацию от постсоветского обломка СССР к самодостаточному, прежде всего, психологически, государству.

При этом гармоничное развитие невозможно без осознания того, что капитал, политические элиты, общество и идея развития государства – должны быть объединены.

Еще раз всех нас с праздником!

Джерело: блог Олесі Яхно

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