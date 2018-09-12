Стало відомо, коли ЄС скасує перехід на літній і зимовий час



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Сезонне переведення годинників буде скасовано у всьому Євросоюзі

Європейська комісія у середу, 12 вересня, представила план відмови Європейського союзу від сезонного переведення годинників.

Комісія пропонує країнам ЄС назавжди відмовитися від зміни часу у 2019 році, йдеться на сайті ЄК.

Згідно з пропозиціями ЄК, сезонне переведення годинників буде скасовано у всьому Євросоюзі. Проте комісія надає країнам-членам свободу вирішити, за яким часом вони хочуть жити – зимовим чи літнім.

Єврокомісія прагне, щоб сусідні країни ухвалювали рішення скоординовано, аби забезпечити належне функціонування внутрішнього ринку та уникнути ситуації, за якої деякі держави-члени вирішать зберегти переведення годинників, а інші відмовляться від цієї практики.

Щоб забезпечити плавний перехід, Єврокомісія дає державам-членам час до квітня 2019 року – до цієї дати вони повинні визначитися, зимовим чи літнім часом вони планують користуватися.

Останній обов'язковий перехід на літній час у Європейському союзі відбудеться в неділю, 31 березня 2019 року. Після цього держави-члени, які захочуть назавжди повернутись до зимового часу, зможуть зробити це востаннє у неділю 27 жовтня 2019 року.

Після цієї дати у Євросоюзі сезонні переведення годинників будуть скасовані.

Пропозицію Європейської комісії повинні погодити Європарламент та Рада ЄС.