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    Стало відомо, коли розпочнеться реєстрація заявок на «карантинні» 8 тис грн

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    Не усі підприємці зможуть отримати допомогу від держави - Стало відомо, коли розпочнеться реєстрація заявок на «карантинні» 8 тис грн
    Не усі підприємці зможуть отримати допомогу від держави
    Фото з відкритих джерел

    Уряд планує завтра ухвалити низку документів, які дозволять розпочати реєстрацію в додатку «Дія»

    Кабінет міністрів на найближчому засіданні планує ухвалити всі необхідні документи для початку реєстрації в «Дії» на виплату 8 тисяч гривень держдопомоги підприємцям та найманим працівникам, які постраждали від посиленого карантину. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради у президента, передає Офіс президента.

    «Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в додатку «Дія» на виплату 8 тисяч гривень», – сказав Шмигаль.

    Також він зазначив, що профільні міністерства – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики – нині розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах «червоної» зони.

    Раніше Шмигаль заявляв, що підприємці та наймані працівники, які постраждали від посиленого карантину, зможуть на початку квітня податися на грошову допомогу у розмірі восьми тисяч гривень.

    Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

    Додамо, що влада вирішила різко зменшити розмір лікарняних.

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    Теги: Міністерство соціальної політики гроші бізнес документи гуманітарна допомога карантин уряд реєстрація Денис Шмигаль
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