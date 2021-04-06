Стало відомо, коли розпочнеться реєстрація заявок на «карантинні» 8 тис грн

Уряд планує завтра ухвалити низку документів, які дозволять розпочати реєстрацію в додатку «Дія»

Кабінет міністрів на найближчому засіданні планує ухвалити всі необхідні документи для початку реєстрації в «Дії» на виплату 8 тисяч гривень держдопомоги підприємцям та найманим працівникам, які постраждали від посиленого карантину. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради у президента, передає Офіс президента.

«Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в додатку «Дія» на виплату 8 тисяч гривень», – сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що профільні міністерства – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики – нині розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах «червоної» зони.

Раніше Шмигаль заявляв, що підприємці та наймані працівники, які постраждали від посиленого карантину, зможуть на початку квітня податися на грошову допомогу у розмірі восьми тисяч гривень.

Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Додамо, що влада вирішила різко зменшити розмір лікарняних.

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