Влада вирішила різко зменшити розмір лікарняних

Якщо стаж до 5 років, а ти захворів – отримуєш лише половину зарплатні

Ну що, дорогі співвітчизники, які казали «хуже нє будєт». Є розмова.

Нові хуженєбудуть догосподарювались до відсутності грошей на оплату лікарняних. Уряд, а точніше мінсоцполітики, збирається подати до Верховної Ради законопроект, яким різко зменшує виплати за хвороби. Якщо стаж до 5 років – отримуєш лише половину зарплатні (привіт, молоді, яка валила голосувати за Зе), 5-10 років – 60%, 10-15 років – 70%, 15-20 років – 80% і лише зі стажем понад 20 років нарахують лікарняні у розмірі зарплатні.

Роботодавцям теж привіт: якщо монобільшість за це проголосує, то їм доведеться платити не перші 5, як зараз, а 10 днів лікарняного. Тобто, в більшості випадків, все перекладається на них.

Все через те, що гроші в Фонді соціального страхування закінчились. Як наповнити бюджет Зе-влада поняття зеленого не має. Знає лише як цей бюджет пиляти.

Але ви, дорогі співвітчизники, які «хуже нє будєт», насправді, були праві. Гірше не стало – наступив триндець.





Джерело: блог Володимира Ар'єва

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