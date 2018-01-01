Стало відомо, коли відбудеться прощання із застреленим в Одесі поліцейським

Прощання з Сергієм Пригаріним відбудеться 22 січня

Прощання з 30-річним одеським поліцейським Сергієм Пригаріним, що загинув від тяжкого вогнепального поранення під час затримання Валентина Дорошенка, відбудеться 22 січня. Про це інформує прес-служба Одеської міської ради. «Прощання з Сергієм Пригаріним відбудеться 22 січня 2018 року об 11:00 у Будинку офіцерів (вул. Пироговська,



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Прощання з Сергієм Пригаріним відбудеться 22 січня

Прощання з 30-річним одеським поліцейським Сергієм Пригаріним, що загинув від тяжкого вогнепального поранення під час затримання Валентина Дорошенка, відбудеться 22 січня. Про це інформує прес-служба Одеської міської ради.

«Прощання з Сергієм Пригаріним відбудеться 22 січня 2018 року об 11:00 у Будинку офіцерів (вул. Пироговська, 7/9)», - йдеться у повідомленні.

Одеський міський голова, Одеська міська рада та її виконавчий комітет висловили щирі співчуття рідним та близьким Сергія, який віддав своє життя за спокій одеситів.

Глава Нацполіції в області Дмитро Головін зазначив, що поліцейський загинув через важке поранення легень.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.