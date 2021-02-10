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    Падіння «Укрбуду» та «Аркади». Влада готує план, як убезпечити інвесторів

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    Обсяги будівництва в Україні впали через гучні скандали&nbsp;на ринку нерухомості - Падіння «Укрбуду» та «Аркади». Влада готує план, як убезпечити інвесторів
    Обсяги будівництва в Україні впали через гучні скандали на ринку нерухомості
    Фото з відкритих джерел

    Для вирішення проблем інвесторів вже підготовлений відповідний законопроєкт

    В Україні планують обмежити ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості. Таку заяву зробив голова НБУ Кирило Шевченко під час VII Legal Banking Forum.

    «Основним чинником, який не сприяє зростанню іпотечного кредитування на первинному ринку, є дуже заплутані схеми продажу іпотеки на первинному ринку», – розповів голова НБУ.

    Для вирішення цієї проблеми вже підготовлений відповідний законопроєкт.

    «Сьогодні спільно з Міністерством регіонального будівництва, Міністерством юстиції та народними депутатами напрацьовується новий закон, який зможе обмежить ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості і, відповідно, зменшити ризики для банків, які беруть участь у цьому ринку. Згадайте позаминулого року «Укрбуд», минулого – «Аркада». Наша мета в майбутньому запобігти таким випадкам», – сказав Кирило Шевченко.

    Нагадаємо, на початку лютого суд Києва залишив колишньому народному депутату і екскерівнику компанії «Укрбуд» Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн гривень при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року - про підозру в даванні хабаря.

    На сьогоднішній день  «Київміськбуд» добудував перші п’ять комплексів «Укрбуду». Йдеться про ЖК «Харківський», «Новомостицький», «Гармонія», «Пектораль» і «Сонячна Рів'єра».

    Нагадаємо, що «Київміськбуд» взяв на баланс 16 недобудов «Укрбуду». Наприкінці червня «Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду».

    Раніше повідомлялося, що на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.

    Також нагадаємо, 27 січня 2021 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київська міська держадміністрація підготувала проект Меморандуму, де визначений план вирішення проблем ошуканих вкладників «Аркади».

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    Теги: інвестиції банки будівництво Кирило Шевченко влада Укрбуд НБУ
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