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    Стало відомо про стан українців, авто яких впало з мосту в Генуї

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    <span>Міст в Генуї після обвалу</span> - Стало відомо про стан українців, авто яких впало з мосту в Генуї
    Міст в Генуї після обвалу

    Посол Євген Перелигін повідомив, що родичі постраждалих вже на наступний день змогли прибути в Італію

    Двоє українців, які постраждали внаслідок обвалення мосту в Генуї, перебувають у задовільному стані.

    Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

    «Було двоє постраждалих, яких направили в госпіталь. До них відразу ж виїхав консул, який зв'язався з родичами, і ті вже на наступний день змогли прибути. Відомо, що стан їх здоров'я більш-менш нормальний, але приватність не дозволяє мені сказати більше», - зазначив посол.

    За словами Перелигіна, медзаклад направив в посольство інформацію, яка підтверджує, що постраждалі українці перебувають під повним контролем, і їм буде надана необхідна медична допомога.

    Раніше повідомлялося, що під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м. За інформацією ЗМІ, постраждалі українці - Євген Бабин і Наталя Єліна.

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