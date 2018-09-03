Стало відомо про стан українців, авто яких впало з мосту в Генуї



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Міст в Генуї після обвалу

Посол Євген Перелигін повідомив, що родичі постраждалих вже на наступний день змогли прибути в Італію

Двоє українців, які постраждали внаслідок обвалення мосту в Генуї, перебувають у задовільному стані.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

«Було двоє постраждалих, яких направили в госпіталь. До них відразу ж виїхав консул, який зв'язався з родичами, і ті вже на наступний день змогли прибути. Відомо, що стан їх здоров'я більш-менш нормальний, але приватність не дозволяє мені сказати більше», - зазначив посол.

За словами Перелигіна, медзаклад направив в посольство інформацію, яка підтверджує, що постраждалі українці перебувають під повним контролем, і їм буде надана необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м. За інформацією ЗМІ, постраждалі українці - Євген Бабин і Наталя Єліна.