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    Стало відомо, що Сенцов написав у заповіті

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    Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - Стало відомо, що Сенцов написав у заповіті
    Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан

    Сестра режисера відмовилась називати ім'я колеги Сенцова, якій він заповів свою творчість

    Незаконно ув'язнений в російській колонії український режисер Олег Сенцов, який голодує 121 день, передав своїй соратниці з окупованого Криму роботу над своїми незакінченими фільмами і сценаріями. Про це «Крим.Реаліі» розповіла двоюрідна сестра Наталя Каплан.

    «Він склав заповіт на ім'я своєї подруги, соратниці. Вона з Криму. Ім'я я називати не буду. Просить, щоб в разі його смерті, їй передали роботу над його фільмами незакінченими, сценаріями. Щоб вона розпоряджалася ними, як вважає за потрібне сама або, якщо вона відмовиться, щоб передала це тому, хто зможе з цим впоратися. Фінансова сторона питання - гонорари і так далі - дітям природно», - розповіла Каплан.

    Напередодні Каплан повідомила, що Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість в разі смерті.

    За останньою інформацією адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, голодуючому режисерові важко вставати з ліжка. За його словами, здоров'ю українця завдано незворотної шкоди.

    Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

    Сенцов голодує з травня цього року.

    Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

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