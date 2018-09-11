Стало відомо, що Сенцов написав у заповіті



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Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан

Сестра режисера відмовилась називати ім'я колеги Сенцова, якій він заповів свою творчість

Незаконно ув'язнений в російській колонії український режисер Олег Сенцов, який голодує 121 день, передав своїй соратниці з окупованого Криму роботу над своїми незакінченими фільмами і сценаріями. Про це «Крим.Реаліі» розповіла двоюрідна сестра Наталя Каплан.

«Він склав заповіт на ім'я своєї подруги, соратниці. Вона з Криму. Ім'я я називати не буду. Просить, щоб в разі його смерті, їй передали роботу над його фільмами незакінченими, сценаріями. Щоб вона розпоряджалася ними, як вважає за потрібне сама або, якщо вона відмовиться, щоб передала це тому, хто зможе з цим впоратися. Фінансова сторона питання - гонорари і так далі - дітям природно», - розповіла Каплан.

Напередодні Каплан повідомила, що Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість в разі смерті.

За останньою інформацією адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, голодуючому режисерові важко вставати з ліжка. За його словами, здоров'ю українця завдано незворотної шкоди.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.