Стало відомо, скільки українців не прийшли на вибори



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Кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 646 тис. 458 осіб

Проголосувати у другому турі виборів президента України не прийшли понад 11 млн виборців.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, за результатами ЦВК, кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 646 тис. 458 осіб.

Водночас кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені під час другого туру, становить 18 млн 403 тис. 085 осіб.

Таким чином, 11 млн 243 тис. 373 виборців не взяли участі у голосуванні.

аніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

Зеленського також привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер він справді стане слугою народу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».