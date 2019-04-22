Глава МЗС Британії - Зеленському: тепер ви справді слуга народу

Джеремі Хант привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер він справді стане слугою народу.

Про це глава британського МЗС написав у Twitter.

«Вітаємо Володимира Зеленського та його команду з успіхом на президентських виборах. Тепер ви дійсно будете слугою народу. Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи, оскільки Велика Британія продовжує підтримувати Україну, обраний нею євроатлантичний шлях, процес реформування і безпеку», - зазначив Хант.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy & @zeteam_official on your Presidential election success. You will now truly be the Servant of the People. We look forward to working together as the UK continues to support Ukraine, her chosen Euro-Atlantic path, reform process & security — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 21 квітня 2019 р.

Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.