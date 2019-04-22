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    Глава МЗС Британії - Зеленському: тепер ви справді слуга народу

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    Глава МЗС Британії - Зеленському: тепер ви справді слуга народу

    Джеремі Хант привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України

    Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер він справді стане слугою народу.

    Про це глава британського МЗС написав у Twitter.

    «Вітаємо Володимира Зеленського та його команду з успіхом на президентських виборах. Тепер ви дійсно будете слугою народу. Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи, оскільки Велика Британія продовжує підтримувати Україну, обраний нею євроатлантичний шлях, процес реформування і безпеку», - зазначив Хант.

    Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

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