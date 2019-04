Глава МЗС Британії - Зеленському: тепер ви справді слуга народу

Про це глава британського МЗС написав у Twitter.

«Вітаємо Володимира Зеленського та його команду з успіхом на президентських виборах. Тепер ви дійсно будете слугою народу. Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи, оскільки Велика Британія продовжує підтримувати Україну, обраний нею євроатлантичний шлях, процес реформування і безпеку», - зазначив Хант.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy & @zeteam_official on your Presidential election success. You will now truly be the Servant of the People. We look forward to working together as the UK continues to support Ukraine, her chosen Euro-Atlantic path, reform process & security