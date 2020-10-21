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    Експерти розкрили можливі джерела коронавірусу на борту літака

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    Дімітров&nbsp;вважає, що туристам в першу чергу необхідно звернути увагу на такі атрибути авіаподорожі - Експерти розкрили можливі джерела коронавірусу на борту літака
    Дімітров вважає, що туристам в першу чергу необхідно звернути увагу на такі атрибути авіаподорожі

    Перед поїздкою переконайтеся, що ви випрали дорожню подушку і плед у воді високої температури, - зазначає експерт

    Експерти розкрили можливі джерела поширення коронавірусної інфекції в процесі перельоту на борту літака. Про це пише Daily Express.

    Зокрема, генеральний директор організації Laundryheap Деян Дімітров вважає, що туристам в першу чергу необхідно звернути увагу на такі атрибути авіаподорожі, як дорожня подушка і плед, а також предмети ручної поклажі.

    За його словами, всі зазначені речі можуть потенційно стикатися з особою пасажира, у зв'язку з чим в умовах спалаху Covid-19 йому необхідно дотримуватися додаткових заходів безпеки.

    «Перед поїздкою переконайтеся, що ви випрали дорожню подушку і плед у воді високої температури з використанням безпечного для пральної машини дезінфекційного засобу, доданого в цикл полоскання», – пояснив Димитров, підкресливши, що не менш важливо провести аналогічну обробку після повернення.

    У разі ж, якщо у мандрівника немає індивідуального набору таких речей, йому слід відмовитися від тих, які пропонує авіакомпанія.

    Аналогічну рекомендацію дали в Національній службі охорони здоров'я Великобританії (NHS), додавши також, що тканина, як правило, здатна підтримувати життєдіяльність мікробів вірусу протягом двох днів.

    Нагадаємо, що ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тиждень.

    машини речі коронавірус
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