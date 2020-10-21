Спалах Covid-19 в Україні: 6719 нових хворих за добу

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 315 826 людей. З них 5 927 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 180 тисячі людей.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській (713), Одеській (614), Полтавській (580) областях та Києві (559). Найменше випадків у Кіровоградській області — 55. В усіх інших регіонах виявили понад 100 інфікованих.

Також зазнаимо, що ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тиждень. Приріст тих, що заразилися в світі склав 2,4 мільйона.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.



