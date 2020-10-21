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    Спалах Covid-19 в Україні: 6719 нових хворих за добу

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    За минулу добу помер 141 пацієнт з Covid-19 - Спалах Covid-19 в Україні: 6719 нових хворих за добу
    За минулу добу помер 141 пацієнт з Covid-19

    Найбільше хворих виявлено у Харківській, Одеській областях та в Києві

    В Україні стався спалах коронавірусу. За минулу добу медики виявили 6719 нових хворих на Covid-19. Це на 1953 випадки більше, ніж днем раніше. Адже за позаминулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей в Україні.

    Також відомо, що вчора 141 пацієнт помер від ускладнень.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 315 826 людей. З них 5 927 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 180 тисячі людей.

    Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській (713), Одеській (614), Полтавській (580) областях та Києві (559). Найменше випадків у Кіровоградській області — 55. В усіх інших регіонах виявили понад 100 інфікованих.

    Також зазнаимо, що ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тижденьПриріст тих, що заразилися в світі склав 2,4 мільйона.

    Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

    До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

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    хвороби коронавірус
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