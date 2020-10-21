Майже 23 тисячі хворих на коронавірус українців лікуються в стаціонарах



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В Україні за минулу добу було госпіталізовано 1009 людей

У медичних закладах, які визначені для лікування пацієнтів із Covid-19, перебуває 22 977 пацієнтів.

Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу було госпіталізовано 1009 людей. На сьогоднішній ранок на ліжках перебувають 22 977 людей. Тобто ті люди, у яких вже підтверджений коронавірус, або з підозрою», - сказав Степанов.

Урядовець зазначив, що за добу на коронавірус захворіло 318 дітей та 365 медпрацівників. Був зафіксований 141 летальний випадок. При цьому одужало 2686 пацієнтів. За словами міністра, за попередню добу загалом було здійснено 62 869 тестувань на коронавірус. З них 32 729 методом ПЛР, а методом ІФА - 30 140 досліджень. Як повідомлялося, в Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків Covid-19, з них за добу – 6 719. При цьому найбільше нових хворих виявлено на Харківщині – понад 700.

Також зазнаимо, що ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тиждень. Приріст тих, що заразилися в світі склав 2,4 мільйона.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.