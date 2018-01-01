Стало відомо, яка партія купує найбільше ефірного часу на телеканалах

Витрати на рекламу політсил у ЗМІ вираховуються мільйонами гривень

Фракції «Радикальна партія» та «Народний фронт» активніше за інших скуповують рекламу на телебаченні. Про це повідомляє рух «Чесно». Так, за рік (ІІІ-ІV квартал 2016 — І-ІІ квартал 2017) фракція «Народний фронт» витратила 33,2 млн грн на рекламу в медіа, «Радикальна партія», —



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Витрати на рекламу політсил у ЗМІ вираховуються мільйонами гривень

Фракції «Радикальна партія» та «Народний фронт» активніше за інших скуповують рекламу на телебаченні. Про це повідомляє рух «Чесно».

Так, за рік (ІІІ-ІV квартал 2016 — І-ІІ квартал 2017) фракція «Народний фронт» витратила 33,2 млн грн на рекламу в медіа, «Радикальна партія», — 13,3 млн грн, «Самопоміч» — 7,3 млн грн, БПП — 800 тис. грн, «Батьківщина» та «Опозиційний блок» — 500 тис. грн та 200 тис. грн відповідно.

При цьому, на телебачення найактивніше витрачає «Радикальна партія» (більше 90%), найменше — «Опозиційний блок». Натомість, Опоблок активніше за інших витрачає гроші на друковані медія. Аналогічно і БПП.

За популяризацію в Інтернет-медіа найчастіше платить «Самопоміч».

Загалом, за рік на рекламу в медіа партії сукупно витратили 45 млн грн, тобто менше 15% від загальної суми всіх витрат.